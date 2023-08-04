İHA

Trafik kurallarına uymayan sürücülerin sebebiyet olduğu kazalara karşı denetimler sıklaştırılıyor.

Öte yandan yaşanan kazalarda hayrete düşüren manzaralar yaşanıyor.

Karabük'ün merkeze bağlı 1042 No'lu Sokak'ta akıllara durgunluk veren bir manzaraya sebep oldu.

Merdiveni fark edemedi

Kadın sürücü otomobiliyle seyir halindeyken önünde bulunan merdivenleri fark edemedi.

Bunun ardından otomobiliyle merdivenlerden inen sürücü ve otomobildekiler kısa süreli panik yaşadı.

O anlar kaydedildi

Otomobilin yolu şaşırarak merdivenlerden indiği anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Personel yardım etti

İş yeri sahibi Ramazan Eliyazıcı, kadın sürücünün kot farkını görmediğini, merdivenlerden düştüğünü ve personelin yardım ettiğini belirtti.