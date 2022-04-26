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    Karabük'te yolun karşısına geçen yayaya otomobil çarptı

    Karabük'te karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya otomobilin çarpma anları güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 26.04.2022 - 01:11
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 01:12
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    Karabük'te yolun karşısına geçen yayaya otomobil çarptı

    Karabük Hürriyet Mahallesi İnönü Caddesi'nde, şehir merkezine seyir eden İbrahim U. idaresindeki otomobil, cadde üzerinden yolun karşısına geçen Murat Şenay'a (67) çarptı.

    Yaya yola savruldu

    Çarpmanın etkisi ile yolu savrulan Şenay yaralanırken, otomobilin ön camı da kırıldı.

    Karabük'te yolun karşısına geçen yayaya otomobil çarptı - Video

    Hastaneye kaldırıldı

    İHA'nın haberine göre, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, yaralıyı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

    Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Karabük te yolun karşısına geçen yayaya otomobil çarptı #1

    Karabük te yolun karşısına geçen yayaya otomobil çarptı #2

    Karabük te yolun karşısına geçen yayaya otomobil çarptı #3

    Karabük te yolun karşısına geçen yayaya otomobil çarptı #4


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