Karabük'te karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya otomobilin çarpma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Karabük Hürriyet Mahallesi İnönü Caddesi'nde, şehir merkezine seyir eden İbrahim U. idaresindeki otomobil, cadde üzerinden yolun karşısına geçen Murat Şenay'a (67) çarptı.

Yaya yola savruldu

Çarpmanın etkisi ile yolu savrulan Şenay yaralanırken, otomobilin ön camı da kırıldı.

Karabük'te yolun karşısına geçen yayaya otomobil çarptı - Video



Hastaneye kaldırıldı

İHA'nın haberine göre, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, yaralıyı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.







