Karabük'te yurtta kalan öğrenciler, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

KYK yurdunda kalan 35 öğrenci, yediği yemeklerden sonra mide bulantısı yaşadı. Öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Karabük Safranbolu ilçesinde, Bahattin Gazi Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan bazı öğrenciler, yurtta yedikleri yemekten sonra mide bulantısı ve ishal gibi rahatsızlıklar yaşamaya başladı.

Yaklaşık 35 öğrenci, aynı belirtilerden rahatsızlık duyunca hastaneye başvurdu.

Karabük ve Safranbolu'da farklı hastanelere kaldırılan öğrenciler, yapılan tedavilerin ardından taburcu edildi.

Sudan ve yemeklerden numune alındı

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, yurdun suyundan, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yemeklerden numune aldı.

İHA'nın haberine göre; öğrencilerin yurt yemeklerinden zehirlendiğinden şüphelenilmesi üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.



