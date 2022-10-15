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    Karabük’te zincirleme kaza: 11 yaralı

    Karabük’te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi hafif şekilde yaralandı.
    • 15.10.2022 - 02:18
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    Karabük’te zincirleme kaza: 11 yaralı

    Kaza, Karabük - Safranbolu karayolu Valilik mevkiinde meydana geldi. K.M.K. idaresindeki 78 BM 009 plakalı otomobil, Şehit Reşat Ateşe Bulvarı’nda refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp karşı şeritten gelen H.K. yönetimindeki 60 ADL 821 ve B.S’nin kullandığı 68 EA 704 plakalı otomobillere çarptı.

    11 kişi yaralandı

    İHA'nın aktardığına göre; kazada 11 kişi yaralanırken durumun bildirilmesi üzerin olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 6 yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, 5 kişinin de kendi imkanları ile hastaneye başvurduğu öğrenildi.

    Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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