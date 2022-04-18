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- Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan: 1 araç zarar gördü
Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan: 1 araç zarar gördü
Heyelan sonucu yamaçtan kopan kaya parçalarının Karadeniz Sahil Yolu'na düşmesiyle Hopa-Kemalpaşa kara yolu ulaşıma kapandı.
- 18.04.2022 - 09:21
Karadeniz Sahil Yolu, Hopa ilçesi Kopmuş mevkisinde akşam saaatlerinde heyelan meydana geldi.
Heyelanda yamaçtan kopan kaya parçaları Karadeniz sahil yoluna düştü.
Kaya parçaları otomobile çarptı
İrili ufaklı dev kayalar nedeniyle Hopa-Kemalpaşa yolu ulaşıma kapandı. Heyelan sırasında kaya isabet eden otomobilde hasar oluştu.
Heyelan sonrası itfaiye, Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ve Karayolları ekipleri, bölgeye gelerek güvenlik önlemi aldı.
DHA'nın haberine göre ekiplerinin iş makinesi destekli çalışmasıyla temizlenen yol, kontrollü olarak trafiğe açıldı.