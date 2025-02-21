Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Türkiye kar yağışının etkisi altında.

Yurt genelinde bir yanda doğal güzellikler bir yanda da kar nedeniyle trafik çilesi var.

Kar, Karadeniz'de de etkili oluyor.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin ardından sahil kısmındaki kentlere de kar yağdı.

YAYLALARDAN NEFES KESEN KAR MANZARALARI

Sahil kesimlerine düşen kar etkisini kaybederken, Trabzon ve Rize'deki yaylalar beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede doğanın kar ile uyumu, seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı.

Barajlarda su seviyesi artarken, karla kaplı doğada ortaya çıkan görüntüler, drone kamerasına yansıdı. Kuş bakışı görüntüler, izleyenlere eşsiz doğa içinde masalsı yolculuk yaptırdı.