Karaköy'de ABD'li gazeteci Andre Vltchek ölü bulundu

Rusya doğumlu Amerikan vatandaşı gazeteci Andre Vltchek, İstanbul Karaköy'de aracının içinde ölü bulunurken, polis inceleme başlattı.

Karaköy Kemankeş Sokak üzerinde bulunan bir otelin önünde meydana gelen olayda, Rusya doğumlu Amerikalı gazeteci Andre Vltchek, eşi Rossie İndira Vltchek ve iki şoförle birlikte 9 gün kaldığı Samsun'dan kiraladığı VIP araçla İstanbul'a yola çıktı.

EŞİ UYANDIRMAK İSTEDİ

Kalacakları otelin önüne saat 05.30 sıralarında geldiklerinde eşi, Vltchek'i uyandırmak istedi. Vltchek'i hareket etmediğini gören eşi ve şoförler sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Vltchek'in öldüğünü belirledi. Polis ekipleri, sokağa güvenlik şeridi çekti. Olay yeri inceleme ekipleri ise araçta inceleme yaptı.

"ŞÜPHELİ ÖLÜM" OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Belgeselci ve araştırmacı gazeteci 57 yaşındaki Andre Vltchek'in ölümünün polis kayıtlarına "şüpheli ölüm" olarak geçtiği öğtrenilirken, cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Araç incelenmek üzere emniyet otoparkına çekilirken, Vltchek'in eşi ve şoförlerin ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Andre Vltchek kimdir?





















