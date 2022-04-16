Karaköy'de babasına yumruk atan Ukraynalıyı bıçakladı

Yabancı müşteri getirdiği kafenin sahibiyle para meselesi yüzünden tartışma yaşayan Ukrayna vatandaşı, darbettiği adamın oğlu tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Karaköy'deki bir kafenin önünde oturan Ukraynalı Dmytro Ponietaikin ile Mehmet Nurullah Ş., dükkana yabancı müşteri getirme konusunda maddi anlaşmazlık yaşayarak tartışmaya tutuştu.

Dimtro Ponietaikin, tartışmanın alevlenmesiyle Nurullah Ş.’ye yumruk attı.

Oğlu araya girip turisti bıçakladı

Babasına yumruk atıldığını gören Siyahent Ş. ise koşarak olay yerine geldi. Dmytro Ponietaikin’a saldıran genç, elindeki bıçakla turisti defalarca bıçakladı. Darbelerle yere yığılan Ponietaikin, o esnada ise Nurullah Ş. tarafından dövüldü. Yaralı turist kanlar içinde yere yığılırken, baba ve oğlu kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı turisti Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Babasına yumruk atan Ukraynalı turisti defalarca bıçakladı

Bıçaklı saldırgan yakalanıp tutuklandı

İHA'nın haberine göre, olay yerinde incelemelerde bulunan Beyoğlu polisi ise şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Siyabent Ş.'yi Kalyoncukulluğu Caddesi üzerinde yakalandı. 6 adet suç kaydı bulunan Siyabent Ş. emniyette ifadesininin ardından 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.