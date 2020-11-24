“Yolda kaldık” numarasıyla duygu sömüren dilenciler, görüntülendiklerini fark edince olay yerine çağırdıkları taksiye binip kaçtı.

İstanbul’un en işlek noktalarından biri olan Karaköy’de, bir otopark çıkışını mesken tutan 3 kadın dilencinin 'yolda kaldık' oyunu görenleri hayrete düşürdü.

Kadınlardan birisi hasta numarası yaparak kaldırımda beklerken, diğer iki kadın ise yolda kaldıklarını söyleyerek vatandaşlardan para istedi.

O ANLARI KAYDA ALINDI

Dilenciler zaman zaman araçların önüne kendilerini atarak sürücülere zor anlar yaşatırken, bazı vatandaşların kadınlara inanarak para verdikleri görüldü.

3 dilencinin tüm bu anları ise bir gazeteci tarafından saniye saniye görüntülendi. Dilencilerin rahat tavırları da dikkatlerden kaçmadı.

MUHABİRE SALDIRDILAR

Muhabir bir süre sonra kadınların yanına giderek neden dilendiklerini sordu. Kadınlar ise muhabire çantası ile saldırdı.

Karaköy'de yolda kaldık oyunuyla para dilendiler

TAKSİYLE KAÇTILAR

Kadınlar daha sonra polis gelecek ihbarı ile bir taksiye binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.