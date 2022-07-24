Petrol
97.39
-1.01%
Euro
18.155
0.18%
Dolar
17.7968
0.39%
Altın
987.01
0.21%
Borsa
2517
0.00%
Bitcoin
393.923
-2.96%
BTXN Coin
10.58
-4.59%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 23 C

    Karaköy'deki alt geçitte dehşet: Tuvalet görevlisini tinerle yaktı

    Tuvaletlerin önünde vatandaşları rahatsız eden şahıs tuvalet görevlisi tarafından uyarıldı. Çıkan arbede sonrası geri gelen şahıs elindeki tineri görevliye döküp çakmağı ateşledi.
    • 24.07.2022 - 11:56
    • Güncelleme : 24.07.2022 - 12:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Karaköy'deki alt geçitte dehşet: Tuvalet görevlisini tinerle yaktı

    Karaköy İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tuvaletleri Birimi'nde çalışan Sıtkı Y. (38), alt geçitte yer alan tuvaletlerin önünde sokakta yaşayan şüpheli Mehmet A'nın (29) vatandaşları rahatsız ettiğini gördü.

    Bunun üzerine Sıtkı Y. şüpheliyi tuvaletlerden uzaklaştırdı. Ancak şüpheli Mehmet A. 10 dakika sonra tekrar tuvaletlerin bulunduğu yere geldi.

    Elinde bulunan tiner şişesini Sıtkı Y.'nin kafasına doğru döken Mehmet A., daha sonra da elindeki çakmakla ateşe verdi. Başından ve vücudunun birden fazla yerinden yaralanan Sıtkı Y. hastaneye kaldırıldı.

    Saldırgan tutuklandı

    Şüpheli Mehmet A. ise polisler tarafından yakalandı. Adliyeye çıkarılan ve suçunu kabul eden şüpheli tutuklandı.

    Karaköy'deki alt geçitte dehşet: Tuvalet görevlisini tinerle yaktı VİDEO

    Karaköy deki alt geçitte dehşet: Tuvalet görevlisini tinerle yaktı #1

    Tineri silah saydılar

    Adli tıp raporuna göre, Sıtkı Y'nin vücudunda ikinci dereceden yanık oluştuğu ve basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyeceği tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Mehmet A.'nın fırlattığı ve yanıcı özelliği bulunan tiner, silahtan sayıldı.

    Şüpheli hakkında "Kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame kabul edilirse şüpheli İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

    Karaköy deki alt geçitte dehşet: Tuvalet görevlisini tinerle yaktı #2

    "Dikkat et saldıracak sana"

    Yaşanılanlara şahit olan esnaf Davut Aydoğan olayın, vatandaşları rahatsız eden Mehmet A.'nın, Sıtkı Y. tarafından uzaklaştırılmasının ardından gerçekleştiğini belirterek, "Ben o gün lavaboya gittiğimde baktım ki Sıtkı ile Mehmet tartışıyorlar. Mehmet, milletin elini yıkayacağı yerde, lavabonun orada yere uzanmış ortalığı pisletmiş. Sıtkı da ona 'kalk dışarı çık' diyor. 1 kere söyledi, 5 kere söyledi belki de 10 kere söyledi. Çıkmayınca mecburen aldı, kaldırdı götürdü bunu. Ben de bu tinerciyi tanıdığım için 'Sıtkı dikkat et, bu 10-15 dakika sonra saldıracak sana' dedim. Çünkü onun huyu öyle. 10 dakikaya kalmadı geldi, sağı solu taşlamaya başladı. Aynalara taş atmaya, sağa sola zarar vermeye başladı. Sonra dışarı çıktı; Sıtkı da bunun peşinden koştu haliyle. Çıkışın ilerisinde boğuşmaya başladılar"

    "Tineri üzerine döküp ateşi çaktı"

    "Mehmet bir ara nasıl olduysa Sıtkı'nın elinden kurtuldu. Tineri Sıtkı'nın üzerine döktü, birden ateşi çaktı. Sıtkı aynı yabancı filmlerdeki dublörler gibi alev topuna döndü. Sonra üzerindeki ceketi çıkardı, alevleri onunla söndürmeye çalıştı. Ambulans geldi, Sıtkı'yı hastaneye götürdüler Polis de Mehmet'i yakaladı. Öyle rahat ki, olaydan sonra gitmiş balıkhaneye, pişkin pişkin uzanmış yatıyor" diye konuştu.

    Karaköy deki alt geçitte dehşet: Tuvalet görevlisini tinerle yaktı #3

    Alt geçitte cinayet

    Aynı alt geçitte 4 Ekim 2020 tarihinde cinayet işlenmişti. 2'si kadın 4 kişinin yolunu keserek para isteyen ve yerden aldığı kalasla Hüseyin Sezer'in başına vurarak ölümüne neden olan sanık Doğan Uslu müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. İstanbul'un en işlek alt geçidinde güvenlik kamerası olmadığı belirtildi.

    Karaköy deki alt geçitte dehşet: Tuvalet görevlisini tinerle yaktı #4


    İlginizi Çekebilir

    Meksika'da kontrolden çıktığını düşündüğü otobüsten atladı
    Dünya

    Meksika'da kontrolden çıktığını düşündüğü otobüsten atladı

    İtalya açıklarında 700’e yakın göçmen kurtarıldı
    Dünya

    İtalya açıklarında 700’e yakın göçmen kurtarıldı

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Görüş Bildir