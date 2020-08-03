Karaköy'deki baklavacıda çanta hırsızlığı kamerada

Küçük yaştaki iki çocuk, baklavacıda oturan bir kadının çantasını kaşla göz arasında çalarak kayıplara karıştı.

İstanbul Karaköy’deki baklavacıya gelen cerrahi maskeli ve şapkalı küçük yaştaki iki çocuk, içeride oturan bir kadının arkasına astığı çantayı fark etti.

Kadının ve arkadaşının hareketlerini gözleyen çocuklar, kısa bir süre sonra harekete geçti.

SANİYELER İÇİNDE ÇALDILAR

Kalabalıktan yararlanan çocuklar, kadının sandalyede asılı çantasını kaşla göz arasında çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Ünlü baklavacıda çanta hırsızlığı kamerada

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Olayın ardından çantasının yerinde olmadığını fark eden kadın ise durumu iş yeri yetkililerine bildirdi. Kamera görüntülerini inceleyen yetkililer çantanın küçük yaştaki iki çocuk tarafından çalındığını fark etti.

İhbar üzerine görüntüleri inceleyerek harekete geçen polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.