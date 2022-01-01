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- Karaman’a şehir dışından gelip, büfeden 45 bin liralık sigara çaldı
Karaman’a şehir dışından gelip, büfeden 45 bin liralık sigara çaldı
- DHA
- 01.01.2022 - 14:52
- Güncelleme : 01.01.2022 - 15:05
Adana'dan Karaman'a gelip sabaha karşı büfeye giren Mert Arvas, piyasa değeri 45 bin lira olan 1.108 paket sigara ve kasadaki 92 lirayı çaldı. Polisi görüp kaçmaya başlayan Arvas, yakalandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Kazımkarabekir Mahallesi Molla Fenari Caddesi üzerinde bulunan büfede meydana geldi.
ÖNCE BÜFEYİ GÖZÜNE KESTİRDİ
İddiaya göre Adana'dan Karaman'a gelen Mert Arvas ve arkadaşı Burhan B., bir süre keşif yaptıktan sonra büfeyi gözlerine kestirdi.
KEPENKLERİ ARALAYARAK İÇERİYE GİRDİ
Etrafı kontrol eden Mert Arvas, büfenin kepenklerini aralayarak içeri girdi.
45 BİN LİRALIK SİGARAYI ÇALDI
Arvas, büfe içinde bulunan, piyasa değeri 45 bin lira olan 1.108 paket sigara ve kasada bulunan 92 lirayı çalarak büfeden çıktı. Bu sırada mahallede şüpheli kişiler olduğu yönünde polise ihbar yapıldı.
POLİSLERİ GÖREN HIRSIZLAR KAÇMAYA ÇALIŞTI
Bölgeye sevk edilen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini görünce elindeki eldivenleri atarak kaçan şüpheliyi takibe başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından Arvas, polis tarafından yakalandı.
Karaman’a şehir dışından gelip, büfeden 45 bin liralık sigara çaldı VİDEO
ÜSTÜNDEN BÜFENİN KASASINDA BULUNAN BOZUK PARALAR ÇIKTI
Mert Arvas’ın yapılan üst aramasında 92 lira madeni para bulundu. Mert Arvas’tan şüphelenen polis, sorguya aldı.
İHBAR SONRADAN GELDİ
Mert Arvas’ın sorgusu devam ederken bölgede bulunan büfeden hırsızlık yapıldığı ihbarı geldi.
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ
Ekiplerin güvenlik kamerası incelemelerinin ardından hırsızlık olayını Arvas’ın gerçekleştirdiği ve Burhan B.'nin de ona yardım ettiği belirlendi.
SİGARALARIN GİZLENDİĞİ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR
Çalınan sigaraların bölgeye yakın alanda gizlendiği ihtimali üzerinde duran polis, yaptığı çevre araştırmasında boş arsada 4 büyük kutu içinde 1.108 paket sigarayı ele geçirdi.
BİR ZANLI TUTUKLANDI
Emniyette sorgusu tamamlanan Mert Arvas, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KAÇAN KİŞİ ARANIYOR
Polis olayın ardından kaçan Burhan B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.