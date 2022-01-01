Karaman'da bir büfeden 45 bin liralık sigara ve o gece kasada kalan 92 liralık bozuk para çalındı. Daha ihbar gelmeden devriye polisin dikkatini çeken bir zanlı tutuklandı.

Adana'dan Karaman'a gelip sabaha karşı büfeye giren Mert Arvas, piyasa değeri 45 bin lira olan 1.108 paket sigara ve kasadaki 92 lirayı çaldı. Polisi görüp kaçmaya başlayan Arvas, yakalandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Kazımkarabekir Mahallesi Molla Fenari Caddesi üzerinde bulunan büfede meydana geldi.

ÖNCE BÜFEYİ GÖZÜNE KESTİRDİ

İddiaya göre Adana'dan Karaman'a gelen Mert Arvas ve arkadaşı Burhan B., bir süre keşif yaptıktan sonra büfeyi gözlerine kestirdi.

KEPENKLERİ ARALAYARAK İÇERİYE GİRDİ

Etrafı kontrol eden Mert Arvas, büfenin kepenklerini aralayarak içeri girdi.

45 BİN LİRALIK SİGARAYI ÇALDI

Arvas, büfe içinde bulunan, piyasa değeri 45 bin lira olan 1.108 paket sigara ve kasada bulunan 92 lirayı çalarak büfeden çıktı. Bu sırada mahallede şüpheli kişiler olduğu yönünde polise ihbar yapıldı.

POLİSLERİ GÖREN HIRSIZLAR KAÇMAYA ÇALIŞTI

Bölgeye sevk edilen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini görünce elindeki eldivenleri atarak kaçan şüpheliyi takibe başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından Arvas, polis tarafından yakalandı.

Karaman’a şehir dışından gelip, büfeden 45 bin liralık sigara çaldı VİDEO

ÜSTÜNDEN BÜFENİN KASASINDA BULUNAN BOZUK PARALAR ÇIKTI

Mert Arvas’ın yapılan üst aramasında 92 lira madeni para bulundu. Mert Arvas’tan şüphelenen polis, sorguya aldı.

İHBAR SONRADAN GELDİ

Mert Arvas’ın sorgusu devam ederken bölgede bulunan büfeden hırsızlık yapıldığı ihbarı geldi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Ekiplerin güvenlik kamerası incelemelerinin ardından hırsızlık olayını Arvas’ın gerçekleştirdiği ve Burhan B.'nin de ona yardım ettiği belirlendi.

SİGARALARIN GİZLENDİĞİ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Çalınan sigaraların bölgeye yakın alanda gizlendiği ihtimali üzerinde duran polis, yaptığı çevre araştırmasında boş arsada 4 büyük kutu içinde 1.108 paket sigarayı ele geçirdi.

BİR ZANLI TUTUKLANDI

Emniyette sorgusu tamamlanan Mert Arvas, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAÇAN KİŞİ ARANIYOR

Polis olayın ardından kaçan Burhan B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.