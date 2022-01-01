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    Karaman’a şehir dışından gelip, büfeden 45 bin liralık sigara çaldı

    Karaman'da bir büfeden 45 bin liralık sigara ve o gece kasada kalan 92 liralık bozuk para çalındı. Daha ihbar gelmeden devriye polisin dikkatini çeken bir zanlı tutuklandı.
    • DHA
    • 01.01.2022 - 14:52
    • Güncelleme : 01.01.2022 - 15:05
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    Karaman’a şehir dışından gelip, büfeden 45 bin liralık sigara çaldı

    Adana'dan Karaman'a gelip sabaha karşı büfeye giren Mert Arvas, piyasa değeri 45 bin lira olan 1.108 paket sigara ve kasadaki 92 lirayı çaldı. Polisi görüp kaçmaya başlayan Arvas, yakalandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Kazımkarabekir Mahallesi Molla Fenari Caddesi üzerinde bulunan büfede meydana geldi.

    ÖNCE BÜFEYİ GÖZÜNE KESTİRDİ

    İddiaya göre Adana'dan Karaman'a gelen Mert Arvas ve arkadaşı Burhan B., bir süre keşif yaptıktan sonra büfeyi gözlerine kestirdi.

    KEPENKLERİ ARALAYARAK İÇERİYE GİRDİ

    Etrafı kontrol eden Mert Arvas, büfenin kepenklerini aralayarak içeri girdi.

    Karaman

    45 BİN LİRALIK SİGARAYI ÇALDI

    Arvas, büfe içinde bulunan, piyasa değeri 45 bin lira olan 1.108 paket sigara ve kasada bulunan 92 lirayı çalarak büfeden çıktı. Bu sırada mahallede şüpheli kişiler olduğu yönünde polise ihbar yapıldı.

    POLİSLERİ GÖREN HIRSIZLAR KAÇMAYA ÇALIŞTI

    Bölgeye sevk edilen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini görünce elindeki eldivenleri atarak kaçan şüpheliyi takibe başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından Arvas, polis tarafından yakalandı.

    Karaman’a şehir dışından gelip, büfeden 45 bin liralık sigara çaldı VİDEO

    ÜSTÜNDEN BÜFENİN KASASINDA BULUNAN BOZUK PARALAR ÇIKTI

    Mert Arvas’ın yapılan üst aramasında 92 lira madeni para bulundu. Mert Arvas’tan şüphelenen polis, sorguya aldı.

    Karaman

    İHBAR SONRADAN GELDİ

    Mert Arvas’ın sorgusu devam ederken bölgede bulunan büfeden hırsızlık yapıldığı ihbarı geldi.

    GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

    Ekiplerin güvenlik kamerası incelemelerinin ardından hırsızlık olayını Arvas’ın gerçekleştirdiği ve Burhan B.'nin de ona yardım ettiği belirlendi.

    SİGARALARIN GİZLENDİĞİ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

    Çalınan sigaraların bölgeye yakın alanda gizlendiği ihtimali üzerinde duran polis, yaptığı çevre araştırmasında boş arsada 4 büyük kutu içinde 1.108 paket sigarayı ele geçirdi.

    BİR ZANLI TUTUKLANDI

    Emniyette sorgusu tamamlanan Mert Arvas, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    KAÇAN KİŞİ ARANIYOR

    Polis olayın ardından kaçan Burhan B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.


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