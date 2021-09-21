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    Karaman'da 16 yaşındaki çalışanı taciz eden pastaneciye hapis cezası

    Yanında çalışan 16 yaşındaki genç kızı taciz ettiği gerekçesiyle yargılanan 49 yaşındaki pastaneci Adnan Canbolat, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
    • DHA
    • 21.09.2021 - 17:50
    • Güncelleme : 21.09.2021 - 17:52
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    Karaman'da 16 yaşındaki çalışanı taciz eden pastaneciye hapis cezası

    Geçen yıl mart ayında Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki A.Ö. isimli genç kız, bir pastanede işe başladı.

    İddiaya göre genç kız, 49 yaşındaki patronu Adnan Canbolat tarafından tacize uğradı.

    Durumu anlattığı ailesi, Canbolat'tan şikayetçi oldu.

    YARGILAMA SÜRECİ BAŞLADI

    Şikayet üzerine tutuklanan Canbolat,  Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanma sürecinde tahliye oldu.

    DELİL TOPLANDI

    Tutuksuz yargılanan Canbolat, elde edilen güvenlik kamera görüntüleri ve diğer delillerin ardından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Canbolat, verilen cezanın ardından tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne konuldu.

    Karaman da 16 yaşındaki çalışanı taciz eden pastaneciye hapis cezası #1

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