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- Karaman'da 16 yaşındaki çalışanı taciz eden pastaneciye hapis cezası
Karaman'da 16 yaşındaki çalışanı taciz eden pastaneciye hapis cezası
Yanında çalışan 16 yaşındaki genç kızı taciz ettiği gerekçesiyle yargılanan 49 yaşındaki pastaneci Adnan Canbolat, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
- DHA
- 21.09.2021 - 17:50
- Güncelleme : 21.09.2021 - 17:52
Geçen yıl mart ayında Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki A.Ö. isimli genç kız, bir pastanede işe başladı.
İddiaya göre genç kız, 49 yaşındaki patronu Adnan Canbolat tarafından tacize uğradı.
Durumu anlattığı ailesi, Canbolat'tan şikayetçi oldu.
YARGILAMA SÜRECİ BAŞLADI
Şikayet üzerine tutuklanan Canbolat, Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanma sürecinde tahliye oldu.
DELİL TOPLANDI
Tutuksuz yargılanan Canbolat, elde edilen güvenlik kamera görüntüleri ve diğer delillerin ardından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Canbolat, verilen cezanın ardından tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne konuldu.