Karaman'da 16 yaşındaki genci sipariş vererek öldürdüler

Etli ekmek fırınında çalışan gencin öldürülmesi ile ilgili 6 şüpheli tutuklanırken, cinayetin ayrıntıları da ortaya çıktı.

Karaman’ın Cedit Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı'ndaki bir fırında çalışan Ahmet Çınar (16), sokak ortasında karşılaştığı daha önceden tanıştığı ve aralarında husumet olan A.A. (16) ve M.Ü. (14), arkadaşları M.C.E. (14), S.A.(14), M.A.(14) ve Ali Furkan Gürbüz (20) ile karşılaştı.

Yaşanan tartışmanın ardından A.A. ve M.Ü. bıçakla saldırdı.

Sırtından 3 bıçak darbesi alan ve kanlar içinde kalan Çınar, ihbar üzerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Saldırganlar da olay yerinden kaçtı.

6’SI DA KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayı soruşturan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, MOBESE kameralarından şüphelilerin 9 ayrı suçtan kaydı bulunan A.A. ve 14 suçtan kayı olan M.Ü. ile arkadaşları 9 suçtan kaydı olan M.C.E., 7 suçtan S.A., M.A. ve 5 suçtan A.F.G. olduğunu belirledi.

6 kişi kısa sürede polis tarafından yakalandı.

ETLİ EKMEK SİPARİŞİ VERİP, OLAY YERİNE ÇAĞIRDILAR

Suçunu itiraf eden şüphelilerden M.Ü., ifadesinde “Ahmet Çınar ile mahalleden tanışırdık. Ahmet yaklaşık 3 ay önce bize küfretmişti. Biz de olay günü Ahmet'in bir etli ekmek fırınında işe başladığını öğrendik. Etli ekmek fırınını arayarak, sipariş verdik. Bize etli ekmek getiren Ahmet Çınar'ı burada bıçakladık.” dediği öğrenildi.

6 zanlı, dün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.