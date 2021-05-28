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Karaman'da 19 yıl hapisle aranan şahıs yakalandı

Karaman'da 19 yıl hapisle aranan şahıs yakalandı

Kasten öldürme, yaralama, uyuşturucu ticareti ve çocukları fuhşa zorlama gibi suçlar nedeniyle 19 yıl hapis cezası bulunan kayıp şahıs, ekipler tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.