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    Karaman'da 19 yıl hapisle aranan şahıs yakalandı

    Kasten öldürme, yaralama, uyuşturucu ticareti ve çocukları fuhşa zorlama gibi suçlar nedeniyle 19 yıl hapis cezası bulunan kayıp şahıs, ekipler tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.
    • DHA
    • 28.05.2021 - 17:59
    • Güncelleme : 28.05.2021 - 18:03
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    Karaman'da 19 yıl hapisle aranan şahıs yakalandı

    Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, aranan bir şahsa yönelik çalışma yürüttü.

    Ekipler, hakkında 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan 4 yıl 3 ay, 'kasten öldürme' suçundan 5 yıl 8 ay, 'Çocukları fuhşa teşvik etme' suçundan 4 yıl 4 ay, 'silahla yağma' suçundan 3 yıl ve 3 ayrı 'yaralama' suçundan da 2 yıl 1 ay olmak üzere toplam 19 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Yasin Erbay'ın, kente geldiğini belirledi.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Yapılan planlı çalışmanın ardından Yasin Erbay, ekipler tarafından yakalandı.  Erbay, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

    Karaman da 19 yıl hapisle aranan şahıs yakalandı #1

    Karaman da 19 yıl hapisle aranan şahıs yakalandı #2

    Karaman da 19 yıl hapisle aranan şahıs yakalandı #3

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