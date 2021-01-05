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    Karaman'da 2 kardeş, 1 saat arayla koronaya yenildi

    Koronavirüse yakalanan 71 yaşındaki kadın ile 89 yaşındaki ağabeyi, birer saat arayla vefat etti.
    • DHA
    • 05.01.2021 - 14:06
    • Güncelleme : 05.01.2021 - 14:08
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    Karaman'da 2 kardeş, 1 saat arayla koronaya yenildi

    Karaman'a bağlı Güldere koyundaki evlerinde birlikte yaşayan 71 yaşındaki Fatma Aktaş ile 89 yaşındaki ağabeyi Ali Rıza Aktaş'a bir süre önce koranavirüs teşhisi koyuldu.

    İki kardeş, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

    1 SAAT ARAYLA VEFAT ETTİLER

    Koronavirüse karşı mücadele veren kardeşler, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün 1 saat arayla yaşamlarını yitirdi.

    YAN YANA DEFNEDİLDİLER

    Kardeşler, şehir mezarlığında yan yana defnedildi. İki kardeşin yakınlarının karantinada olduğu öğrenildi.

    Karaman da 2 kardeş, 1 saat arayla koronaya yenildi #1

    Karaman da 2 kardeş, 1 saat arayla koronaya yenildi #2

    Karaman da 2 kardeş, 1 saat arayla koronaya yenildi #3

    Karaman da 2 kardeş, 1 saat arayla koronaya yenildi #4

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