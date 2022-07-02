Karaman'da 3'üncü kattan düşen çocuk kurtarılamadı

3'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşen 5 yaşındaki Kuzey Ünüvar, hayatını kaybetti.

Karaman'daki Kazımkarabekir Mahallesi Molla Fenari Caddesi'ndeki apartmanda yaşayan Ünüvar ailesinin küçük çocuğu Kuzey, 18 Haziran'da evde kendi kendine oyun oynadı.

İddiaya göre anne Fadime Ünüvar mutfakta yemek yaparken, salonda oyun oynayan oğlu Kuzey de sinekliği kapalı olan pencereden dışarı bakmak istedi.

Dengesini kaybeden Kuzey, sinekliğin de açılmasıyla 3'üncü kattan beton zemine düştü.

Hastaneye kaldırıldı

Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kuzey, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kurtarılamadı

Tedaviye alınan Kuzey, hayati tehlike nedeniyle Konya'daki hastaneye sevk edildi. 14 gündür yaşam mücadelesi veren Kuzey, sabaha karşı hayatını kaybetti.

































