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    Karaman'da 75 küçükbaş hayvan çalan hırsızlar yakalandı

    Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bir ağıldan 75 küçükbaş hayvanı çalan 3 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi.
    • DHA
    • 16.07.2020 - 11:15
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    Karaman'da 75 küçükbaş hayvan çalan hırsızlar yakalandı

    Karaman'ın Göztepe köyünde besicilik yapan C.K. (50), ağılındaki 75 küçükbaş hayvanın çalındığını fark edip, durumu jandarmaya bildirdi.

    Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), köy girişi ve o bölgedeki MOBESE ile güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede, olay günü bir kamyonetin köye giriş yaptığı tespit edildi.

    7 KOYUNU SATTIKLARI BELİRLENDİ

    Kamyonetin plakasından yola çıkan jandarma, şüphelilerin B.Ö. (18), C.E. (22) ve M.B. (25) olduğunu ve çaldıkları koyunlardan 7'sini sattıklarını belirledi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

    Karaman'da 75 küçükbaş hayvan çalan hırsızlar yakalandı #1

    HAYVANLAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

    Şüpheliler, verdikleri ifadede, küçükbaş hayvanları iki farklı ağılda sakladıklarını söyledi. Satılan 7 koyun ile diğer hayvanlar bulunarak, sahibine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

    Karaman'da 75 küçükbaş hayvan çalan hırsızlar yakalandı #2

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