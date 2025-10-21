Abone ol: Google News

Karaman’da 80 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu

Karaman'da yalnız yaşayan 80 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu.

Yayınlama Tarihi: 21.10.2025 11:48
  • Karaman'da yalnız yaşayan 80 yaşındaki Halil Çalık, evinde ölü bulundu.
  • Sağlık ve polis ekiplerinin incelemeleri sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
  • Çalık’ın cenazesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karaman Alacasuluk Mahallesi Özcan Genç Caddesi’ndeki 5 katlı apartmanın 2’nci katında yalnız yaşayan Halil Çalık (80), bu sabah yakınları tarafından yere düşmüş halde bulundu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde, yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Çalık’ın cenazesi, incelemelerin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

