Karaman’da 80 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu

- Karaman'da yalnız yaşayan 80 yaşındaki Halil Çalık, evinde ölü bulundu.
- Sağlık ve polis ekiplerinin incelemeleri sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
- Çalık’ın cenazesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Karaman Alacasuluk Mahallesi Özcan Genç Caddesi’ndeki 5 katlı apartmanın 2’nci katında yalnız yaşayan Halil Çalık (80), bu sabah yakınları tarafından yere düşmüş halde bulundu.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde, yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.
Çalık’ın cenazesi, incelemelerin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.