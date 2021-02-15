Karaman’da adliye önünde kavga: 3 yaralı

Duruşma sonrası çıkan kavga sonucu, taraflara müdahalede bulunan polis memuru ile olaya karışan 2 kişi yaralandı.

Karaman Adliyesi'nde yaralama olayından dolayı devam eden mahkemenin tarafları, duruşma çıkışında adliye önünde tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

1'İ POLİS 3 YARALI

Kavgaya karışan taraflardan 2 kişi darp sonucu yaralanırken, kavgayı ayırmaya çalışan adliyede görevli polis memuru da elinden yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağırılan ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Tedavisi yapılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kavgaya karıştıkları tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Olayın ardından adliyedeki güvenlik önlemleri de artırıldı.