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- Karaman’da adliye önünde kavga: 3 yaralı
Karaman’da adliye önünde kavga: 3 yaralı
Duruşma sonrası çıkan kavga sonucu, taraflara müdahalede bulunan polis memuru ile olaya karışan 2 kişi yaralandı.
- İHA
- 15.02.2021 - 17:02
- Güncelleme : 15.02.2021 - 17:07
Karaman Adliyesi'nde yaralama olayından dolayı devam eden mahkemenin tarafları, duruşma çıkışında adliye önünde tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.
1'İ POLİS 3 YARALI
Kavgaya karışan taraflardan 2 kişi darp sonucu yaralanırken, kavgayı ayırmaya çalışan adliyede görevli polis memuru da elinden yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağırılan ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
Tedavisi yapılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kavgaya karıştıkları tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Olayın ardından adliyedeki güvenlik önlemleri de artırıldı.