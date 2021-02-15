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    Karaman’da adliye önünde kavga: 3 yaralı

    Duruşma sonrası çıkan kavga sonucu, taraflara müdahalede bulunan polis memuru ile olaya karışan 2 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 15.02.2021 - 17:02
    • Güncelleme : 15.02.2021 - 17:07
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    Karaman’da adliye önünde kavga: 3 yaralı

    Karaman Adliyesi'nde yaralama olayından dolayı devam eden mahkemenin tarafları, duruşma çıkışında adliye önünde tartışmaya başladı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

    1'İ POLİS 3 YARALI

    Kavgaya karışan taraflardan 2 kişi darp sonucu yaralanırken, kavgayı ayırmaya çalışan adliyede görevli polis memuru da elinden yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağırılan ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    Tedavisi yapılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kavgaya karıştıkları tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

    Olayın ardından adliyedeki güvenlik önlemleri de artırıldı.

    Karaman’da adliye önünde kavga: 3 yaralı #1

    Karaman’da adliye önünde kavga: 3 yaralı #2

    Karaman’da adliye önünde kavga: 3 yaralı #3

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