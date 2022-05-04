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    Karaman'da adres soran 3 kişi tarafından bıçaklandılar

    Kendilerine adres soran kişiler tarafından bıçaklanan 2 şahıstan biri hayatını kaybederken diğeri hastaneye kaldırıldı. 3 zanlı ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
    • 04.05.2022 - 17:08
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    Karaman'da adres soran 3 kişi tarafından bıçaklandılar

    Karaman'ın Güneyyurt beldesinde yaşanan olayda, yol kenarında araç içinde oturan Barış Dikici ve Mehmet Deniz Balcı'nın yanına başka bir otomobilde bulunan 3 kişi yanaştı.

    Bu kişiler ise Dikici ve Balcı'ya Yukarıçağlar köyüne nasıl gidileceğini sordu. Bunun üzerine bir anda aralarında tartışma çıkan taraflar, araçlarından indi.

    2 kişiyi bıçakladılar

    Balcı ve Dikici, 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Kanlar içinde yere yığılan Mehmet Deniz Balcı, yaşamını yitirdi.

    1 ölü, 1 ağır yaralı

    İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Barış Dikici de ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi nedeniyle Karaman'daki hastaneye sevk edildi.

    3 zanlı yakalandı

    Otomobille kaçan 3 kişi ise Başyayla ilçesi çıkışında jandarma tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Karaman da adres soran 3 kişi tarafından bıçaklandılar #1

    Karaman da adres soran 3 kişi tarafından bıçaklandılar #2

    Karaman da adres soran 3 kişi tarafından bıçaklandılar #3


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