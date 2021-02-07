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- Karaman'da ağıla giren kurtlar koyunu boğarak yedi
Karaman'da ağıla giren kurtlar koyunu boğarak yedi
- İHA
- 07.02.2021 - 16:46
Karaman'da aç kalan iki kurt gece saat 03.00 sıralarında beldenin yaylasında bulunan açık koyun ağılına girdi.
Koyunların iki kurdun ağıla doğru yaklaştığını hissederek panik yapma anları da güvenlik kamerasına yansıdı. Duvardan atlayan kurt, koyunların arasına dalarak birisini boğazından yakaladı.
KURTLARI GÖREN BAĞLI KÖPEK, BİR ŞEY YAPAMADAN OLANLARI İZLEDİ
Ağılın kapısında bağlı olan köpekse koyunlara kurdun saldırdığını görerek havlamaya başladı.
Bu durum karşısında bir şey yapamayan köpek, uzun süre havlayarak yaşananları izledi.
Karaman'da ağıla giren kurtlar koyunu boğarak yedi- İZLE
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Sonradan gelen ikinci kurtta boğarak öldürdükleri koyunu yedi. Üç koyunu da yaralayan iki kurt, daha sonra ağıldan ayrılarak gözlerden kayboldu.
Ağıl sahibi Ahmet B., sabahleyin ağıla geldiğinde ortalığı o halde görünce güvenlik kamerası kayıtlarından koyunlarına kurtların saldırdığını gördü.