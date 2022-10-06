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    Karaman'da akraba ziyaretine giden genç başından vuruldu

    Dayısını ziyarete giden 18 yaşındaki genç, bu sırada otomobilden açılan ateşle yere yığıldı. Başından vurulan genç, kanlar içerisinde hastaneye kaldırıldı.
    • 06.10.2022 - 14:09
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    Karaman'da akraba ziyaretine giden genç başından vuruldu

    Karaman'ın Zembilli Ali Efendi Mahallesi'nde kan donduran bir olay yaşandı.

    728'inci Sokak'ta yaşanan olayda, 18 yaşındaki Murat S., dayısını ziyaret etmek için evinin bahçesine gitti.

    Bu esnada bir otomobilden tüfekle kurşun yağdırıldı.

    Kanlar içinde kaldı

    Başına isabet eden saçmalarla yaralanan Murat S., kanlar içinde yere yığıldı.

    Şüpheliler ise otomobille kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Saldırganlar yakalandı

    Murat S., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, otomobilden ateş açtığı iddiasıyla Ferdi U. ve Ali U.'yu yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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