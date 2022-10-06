Karaman'da akraba ziyaretine giden genç başından vuruldu

Dayısını ziyarete giden 18 yaşındaki genç, bu sırada otomobilden açılan ateşle yere yığıldı. Başından vurulan genç, kanlar içerisinde hastaneye kaldırıldı.

Karaman'ın Zembilli Ali Efendi Mahallesi'nde kan donduran bir olay yaşandı.

728'inci Sokak'ta yaşanan olayda, 18 yaşındaki Murat S., dayısını ziyaret etmek için evinin bahçesine gitti.

Bu esnada bir otomobilden tüfekle kurşun yağdırıldı.

Kanlar içinde kaldı

Başına isabet eden saçmalarla yaralanan Murat S., kanlar içinde yere yığıldı.

Şüpheliler ise otomobille kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırganlar yakalandı

Murat S., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, otomobilden ateş açtığı iddiasıyla Ferdi U. ve Ali U.'yu yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

































