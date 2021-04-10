- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Karaman'da aracıyla bahçeye düşen hemşire kurtarılamadı
Karaman'da aracıyla bahçeye düşen hemşire kurtarılamadı
- İHA
- 10.04.2021 - 08:38
- Güncelleme : 10.04.2021 - 16:58
Karaman Ermenek Devlet Hastanesi'nde hemşirelik yapan 26 yaşındaki Seycan Alan, mesai bitimi işten evine gitmek için otomobiline binerek yola çıktı.
Genç hemşirenin kullandığı otomobil seyir halindeyken kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metre derinliğindeki istinat duvarından bir evin bahçesine uçtu.
HASTANEYE KALDIRILDI
Evin duvarına da çarpan otomobil ters döndü. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araç içerisinde ağır yaralı olarak çıkarılan genç hemşire, olay yerine sevk edilen ambulansla çalıştığı hastaneye kaldırıldı.
KURTARILAMADI
Buradaki ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Seycan Alan, yolda kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Karaman'da aracıyla bahçeye düşen hemşire kurtarılamadı VİDEO
BAYRAMDAN SONRA DÜĞÜN YAPACAKLARDI
Seycan Alan'ın 1,5 ay önce nikah sonrası eş durumundan Ermenek'e atandığı, uzman çavuş olan Mahmut Alan ile Ramazan Bayramı'ndan sonra da düğün yapmayı planladıkları belirtildi.