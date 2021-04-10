Karaman’ın Ermenek ilçesinde kullandığı otomobili yaklaşık 30 metrelik istinat duvarından evin bahçesine düşen Seycan Alan hayatını kaybetti.

Karaman Ermenek Devlet Hastanesi'nde hemşirelik yapan 26 yaşındaki Seycan Alan, mesai bitimi işten evine gitmek için otomobiline binerek yola çıktı.

Genç hemşirenin kullandığı otomobil seyir halindeyken kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metre derinliğindeki istinat duvarından bir evin bahçesine uçtu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Evin duvarına da çarpan otomobil ters döndü. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araç içerisinde ağır yaralı olarak çıkarılan genç hemşire, olay yerine sevk edilen ambulansla çalıştığı hastaneye kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Buradaki ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Seycan Alan, yolda kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Karaman'da aracıyla bahçeye düşen hemşire kurtarılamadı VİDEO

BAYRAMDAN SONRA DÜĞÜN YAPACAKLARDI

Seycan Alan'ın 1,5 ay önce nikah sonrası eş durumundan Ermenek'e atandığı, uzman çavuş olan Mahmut Alan ile Ramazan Bayramı'ndan sonra da düğün yapmayı planladıkları belirtildi.