Karaman'da aranan 5 şüpheli, polis aracına çarpınca yakalandı

2 kişiyi av tüfeğiyle yaraladığı belirlenen 5 şüpheli, kovalamaca sırasında polis aracına çarparak yakalanıp gözaltına alındı.

Dün saat 18.00 sıralarında Karaman'daki Yenişehir Mahallesi’nde Orhan K. ve Mehmet G.'nin üzerine, 34 RRV 42 plakalı siyah renkli araçtan av tüfeğiyle ateş açıldı.

Orhan K. ve Mehmet G., vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralanırken, saldırganlar da hızla olay yerinden uzaklaştı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜFEKLERİ ARAÇTAN AÇIP KAÇTILAR

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sırasında saldırganlar, 2 av tüfeğini araçtan atıp kaçmaya devam etti.

POLİS ARACINA ÇARPTILAR

Yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sonucu şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil, polis aracına çarparak durdu.

SORUŞTURMA SURUYOR

Araçta bulunan Caner T. (24), Serkan G. (24), Caner Ç. (19), Selim E. (18) ve Mehmet Ö. (18) gözaltına alınırken, yapılan aramada 3 tabanca ve 1 bıçak ele geçirildi. Şüphelilerin kaçarken attığı 2 tüfeğe de polis tarafından el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.





























