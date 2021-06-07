Arkadaşı tarafından önce sopa ile dövülen ardından bıçaklanan A.T., hastaneye kaldırıldı.

Karaman Nefise Sultan Mahallesi Molla Fenari Caddesi'nde yaşayan ve arkadaş oldukları öğrenilen V.Ç ile A.T arasında, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

İkili arasında çıkan tartışma, kısa bir süre sonra kavgaya dönüştü.

BIÇAKLAYIP KAÇTI

Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.Ç., arkadaşı A.T.’yi önce sopa ile darbettikten sonra kalçasından bıçaklayarak, olay yerinden yaya olarak uzaklaştı.

Kanlar içinde yere yığılan genci görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen sağlık ekibi, A.T’ye olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Karaman'da arkadaşı tarafından darbedilip, bıçaklandı VİDEO





DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Burada tedavi altına alınan şahsın, aşırı kan kaybetmesinden dolayı sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Polis, yaya olarak uzaklaşan V.Ç’yi yakalamak için çalışma başlatırken, kaldırımda duran ve güvenlik şeridi içerisine alınan çakmak gazı ise dikkatlerden kaçmadı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



