Karaman'da av tüfeği ile rastgele ateş açan şahıs korku saçtı

Alkollü şahıs, av bayisinden aldığı tüfekle havaya rastgele ateş etti. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Karaman'da av bayisinden aldığı tüfekle havaya rastgele ateş açan alkolü şahıs, korkulu anların yaşanmasına neden oldu.

Ermenek ilçesinde, alkollü olduğu öğrenilen M.A., yaya olarak geldiği av bayisinin camını kaldırım taşıyla kırdı.

İçeriye giren şahıs, daha sonra aldığı av tüfekle ile dışarıya çıktı. Yaklaşık 50 metre giden şahıs daha sonra geri dönerek aldığı av tüfeği iş yerinin önüne attıktan sonra tekrar içeriye girdi ve başka bir tüfek aldı.

RASTGELE ATEŞ ETTİ

Sokak aralarına giren şahıs av bayisinden aldığı tüfekle havaya rastgele ateş etmeye başladı. Mahalle sakinleri durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine şahsın bulunduğu yere polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, M.A. isimli şahsı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Karaman'da av tüfeği ile havaya rastgele ateş açan alkollü şahıs korku saçtı ViDEO





23 ADET AV TÜFEĞİ KARTUŞU

Sahsın ateş açtığı sokakta inceleme yapan ekipler, yerde 23 tane boş av tüfeği kartuşu buldu.

Şahsın girdiği av bayisinden aldığı tüfekle havaya rastgele ateş ederek gitme anları ise güvenlik kamaralarına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



