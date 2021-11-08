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- Karaman'da baba-oğul kavgası hastanede bitti
Karaman'da baba-oğul kavgası hastanede bitti
Bir baba ile oğlu arasında çıkan tartışma tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Yaralanan baba-oğul ihbar ile gelen sağlık ekibi tarafından farklı hastanelere götürülerek, tedaviye alındı.
- DHA
- 08.11.2021 - 07:25
Karaman’ın Atatürk Mahallesi 1880 Sokak’ta bulunan evde yaşayan Ali Y. (57) ve oğlu Zülfikar Y. (27) arasında saat 22.10 sıralarında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
BİRBİRLERİNE TEKME VE YUMRUKLARLA SALDIRDILAR
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine aldıkları tekme ve yumruk darbeleriyle yaralanan baba ve oğlu, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Tedavi altına alınan baba ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Soruşturma sürüyor.