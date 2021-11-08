Euro
11.2693
0.45%
Dolar
9.7367
0.59%
Altın
569.52
0.63%
Borsa
1.604
1.29%
Bitcoin
638.410
6.10%
BTXN Coin
23.96
0.08%
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 18 C

    Karaman'da baba-oğul kavgası hastanede bitti

    Bir baba ile oğlu arasında çıkan tartışma tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Yaralanan baba-oğul ihbar ile gelen sağlık ekibi tarafından farklı hastanelere götürülerek, tedaviye alındı.
    • DHA
    • 08.11.2021 - 07:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Karaman'da baba-oğul kavgası hastanede bitti

    Karaman’ın Atatürk Mahallesi 1880 Sokak’ta bulunan evde yaşayan Ali Y. (57) ve oğlu Zülfikar Y. (27) arasında saat 22.10 sıralarında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

    BİRBİRLERİNE TEKME VE YUMRUKLARLA SALDIRDILAR

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine aldıkları tekme ve yumruk darbeleriyle yaralanan baba ve oğlu, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.

    SAĞLIK DURUMLARI İYİ

    Tedavi altına alınan baba ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Soruşturma sürüyor.

    Karaman da baba-oğul kavgası hastanede bitti #1

    Karaman da baba-oğul kavgası hastanede bitti #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir