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- Karaman'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Karaman'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Kontrolden çıkarak bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybederken, kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi ile belli olacak.
- DHA
- 03.06.2020 - 18:50
Mersin'in Mut ilçesinden Karaman'a gelen 60 yaşındaki Ulvi Önner yönetimindeki 70 EV 940 plakalı motosiklet, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki bariyere çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle motosikletten düşüp yere savrulan Önner, yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince müdahale edilen Önner, kurtarılamadı.
OTOPSİ YAPILACAK
Olay yerine gelen Önner'in yakınları, acı haberi alınca sinir krizi geçirdi. Önner'in cansız bedeni otopsi için Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.