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    Karaman'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

    Kontrolden çıkarak bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybederken, kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi ile belli olacak.
    • DHA
    • 03.06.2020 - 18:50
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    Karaman'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

    Mersin'in Mut ilçesinden Karaman'a gelen 60 yaşındaki Ulvi Önner yönetimindeki 70 EV 940 plakalı motosiklet, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki bariyere çarptı.

    Çarpmanın şiddetiyle motosikletten düşüp yere savrulan Önner, yaralandı.

    İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince müdahale edilen Önner, kurtarılamadı.

    OTOPSİ YAPILACAK

    Olay yerine gelen Önner'in yakınları, acı haberi alınca sinir krizi geçirdi. Önner'in cansız bedeni otopsi için Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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