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    Karaman'da bayat ekmek kavgası: Fırıncıyı öldürdü

    Sokak köpeğini beslemek için fırından bayat ekmek isteyen şahıs, olumsuz cevap alınca öfkelendi ve fırın çalışanını sırtından bıçaklayarak öldürdü.
    • 01.08.2022 - 10:12
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 10:38
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    Karaman'da bayat ekmek kavgası: Fırıncıyı öldürdü

    Bayat ekmek kavgası ölümle sonuçlandı.

    Karaman'ın Ermenek ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Yasin A., gece 02.00 saatlerinde dolaşmak için dışarı çıktı.

    Bayat ekmek yok diye kavga çıkardı

    Karşılaştığı sokak köpeğini beslemek için fırına giren Yasin A., fırından bayat ekmek istedi.

    Fırında çalışan, evli ve 3 çocuk babası Ümit Büber de bayat ekmek olmadığı için veremeyeceğini söyledi.

    Karaman da bayat ekmek kavgası: Fırıncıyı öldürdü #1

    Polis ekipleri uzaklaştırdı

    Bunun üzerine iki taraf arasında çıkan tartışma giderek büyüdü ve Büber durumu polis ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Yasin A.'yı fırından uzaklaştırdı.

    Sırtından bıçakladı

    Bir süre sonra tartıştığı fırına geri dönen şahıs, kapının önüne çıkıp, bir süre hava almasının ardından içeri girmek isteyen Ümit Büber'i sırtından bıçakladı.

    Karaman da bayat ekmek kavgası: Fırıncıyı öldürdü #2

    Yaşamını yitirdi

    DHA'nın aktarımına göre; kanlar içinde kalan Büber, yere yığıldı. Mesai arkadaşının ihbarıyla gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen Büber, yaşamını yitirdi.

    Kaçan Yasin A. da kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

    Karaman da bayat ekmek kavgası: Fırıncıyı öldürdü #3

    Karaman da bayat ekmek kavgası: Fırıncıyı öldürdü #4

    Karaman da bayat ekmek kavgası: Fırıncıyı öldürdü #5

    Karaman da bayat ekmek kavgası: Fırıncıyı öldürdü #6

    Karaman da bayat ekmek kavgası: Fırıncıyı öldürdü #7


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