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    Karaman'da bir çocuk 50 yaşındaki komşusunu öldürdü

    Küçük çocuğun, aralarında husumet bulunan komşusuyla tartışması kavgaya dönünce olay, cinayetle sonuçlandı.
    • AA
    • 22.06.2020 - 18:01
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    Karaman'da bir çocuk 50 yaşındaki komşusunu öldürdü #1

    Karaman'ın merkeze bağlı Kızık köyünde yaşayan 14 yaşındaki M.Y., 50 yaşındaki Halil Çatay adlı komşusu ile tartıştı.

    Büyüyerek kavgaya dönüşen olayda M.Y., komşusu Çatay'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı.

    OLAY YERİNDE CAN VERDİ

    Olay yerinde hayatını kaybeden Halil Çatay'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

    Şüpheli M.Y. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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