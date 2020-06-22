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- Karaman'da bir çocuk 50 yaşındaki komşusunu öldürdü
Karaman'da bir çocuk 50 yaşındaki komşusunu öldürdü
Küçük çocuğun, aralarında husumet bulunan komşusuyla tartışması kavgaya dönünce olay, cinayetle sonuçlandı.
- AA
- 22.06.2020 - 18:01
Karaman'ın merkeze bağlı Kızık köyünde yaşayan 14 yaşındaki M.Y., 50 yaşındaki Halil Çatay adlı komşusu ile tartıştı.
Büyüyerek kavgaya dönüşen olayda M.Y., komşusu Çatay'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Olay yerinde hayatını kaybeden Halil Çatay'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Şüpheli M.Y. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.