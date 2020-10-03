İmaret Mahallesi'nde tıraş olmak için gittiği berberde sıra bekleyen bir müşteri, dışarıda kavga edenlerin silahından çıkan kurşunla vurularak yaralandı.

Karaman'da akşam saat 21.00 sıralarında İmaret Mahallesi Mehmet Bey Caddesi'nde bulunan bir berber dükkanı önünde yaşanan olayda, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

SIRA BEKLERKEN VURULDU

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda, berber dükkanında müşteri olarak sıra bekleyen T.E., kavga edenlerin silahından çıkan kurşunla vurularak yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karaman'da bir kişi berberde sıra beklerken yaralandı VİDEO







YARALININ DURUMU İYİ

Bacağına isabet eden mermi ile yaralanan T.E, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, silahlı kavgaya karışarak kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



