Karaman'da bir kişi evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu

Karaman'da yaşayan 32 yaşındaki Hüseyin Dölek'in cansız bedenini evine gelen kardeşi buldu.

Saat 18.00 sıralarında Karaman'ın Yunuskent Mahallesi 838 Sokak üzerinde bulunan müstakil evde meydana gelen olayda Emsal Dölek, evine geldiği ağabeyini odada kanlar içinde buldu.

Ölü bulundu

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hüseyin Dölek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma başlatıldı

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı tarafından evde detaylı inceleme yapıldı. Yapılan incelemenin ardından odada bulunan av tüfeği incelemeye alınırken, Dölek'in cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere cenaze nakil aracı ile Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





















