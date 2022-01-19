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    Karaman’da bir kişi pompalı tüfekle vuruldu

    Karaman’da kasıklarından pompalı tüfekle vurulan bir kişi, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
    • İHA
    • 19.01.2022 - 01:19
    • Güncelleme : 19.01.2022 - 01:46
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    Karaman’da bir kişi pompalı tüfekle vuruldu

    Karaman'da akşam saat 22.20 sıralarında Abbas Mahallesi 342. Sokak’ta bulunan bir apartmanda henüz bilinmeyen bir nedenle A.B, ile A.D (30), apartman merdivenlerinde tartışmaya başladı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.B, yanında getirdiği pompalı tüfekle A.D’ye ateş ederek olay yerinden geldiği otomobille kaçtı. İhbar üzerine, adrese hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    KASIKLARINDAN VURULDU

    Kasıklarına isabet eden saçmalarla yaralanan A.D, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis, olaydan sonra kaçan şüpheli A.B’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Karaman’da bir kişi pompalı tüfekle vuruldu #1


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