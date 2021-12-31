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    Karaman'da bir kişi tartıştığı kardeşini bacağından bıçakladı

    Karaman'da Y.Y.'yi (23), evde tartıştığı ağabeyi A.Y. (25) tarafından bacağından bıçaklandı. Y.Y., hastaneye kaldırılırken, ağabeyi ise gözaltına alındı.
    • DHA
    • 31.12.2021 - 00:38
    • Güncelleme : 31.12.2021 - 00:52
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    Karaman'da bir kişi tartıştığı kardeşini bacağından bıçakladı

    Saat 21.10 sıralarında Karaman'ın Kazımkarabekir Mahallesi 267 Sokakta meydana geldi. A.Y., kardeşi Y. Y. ile evde oturduğu sırada belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

    BIÇAKLA KARDEŞİNİ YARALADI

    Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine A.Y., eline geçirdiği bıçakla kardeşine saldırıp, bacağından yaraladı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Kanlar içinde kalan Y.Y., ihbar üzerine çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. A.Y. de polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

    Karaman'da bir kişi tartıştığı kardeşini bacağından bıçakladı VİDEO

    Karaman da bir kişi tartıştığı kardeşini bacağından bıçakladı #1

    Karaman da bir kişi tartıştığı kardeşini bacağından bıçakladı #2

    Karaman da bir kişi tartıştığı kardeşini bacağından bıçakladı #3

    Karaman da bir kişi tartıştığı kardeşini bacağından bıçakladı #4

    Karaman da bir kişi tartıştığı kardeşini bacağından bıçakladı #5

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