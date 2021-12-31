Karaman'da bir kişi tartıştığı kardeşini bacağından bıçakladı

Karaman'da bir kişi tartıştığı kardeşini bacağından bıçakladı

Karaman'da Y.Y.'yi (23), evde tartıştığı ağabeyi A.Y. (25) tarafından bacağından bıçaklandı. Y.Y., hastaneye kaldırılırken, ağabeyi ise gözaltına alındı.

Saat 21.10 sıralarında Karaman'ın Kazımkarabekir Mahallesi 267 Sokakta meydana geldi. A.Y., kardeşi Y. Y. ile evde oturduğu sırada belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

BIÇAKLA KARDEŞİNİ YARALADI

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine A.Y., eline geçirdiği bıçakla kardeşine saldırıp, bacağından yaraladı.

GÖZALTINA ALINDI

Kanlar içinde kalan Y.Y., ihbar üzerine çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. A.Y. de polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Karaman'da bir kişi tartıştığı kardeşini bacağından bıçakladı VİDEO

















