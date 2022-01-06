Adana'dan gelip sabaha karşı girdiği büfeden piyasa değeri 45 bin lira olan 1108 paket sigara ve kasadaki 92 lirayı çalan şahıs, polis ekiplerince gözaltına alınarak tutuklandı.

Karaman'ın Kazımkarabekir Mahallesi Molla Fenari Caddesi üzerinde bulunan büfede hırsızlık olayı yaşandı.

İddiaya göre Adana'dan Karaman'a gelen Mert Arvas ve arkadaşı Burhan B., bir süre keşif yaptıktan sonra büfeyi gözlerine kestirdi.

45 BİN LİRA DEĞERİNDE SİGARALARI ÇALDI

Etrafı kontrol eden Mert Arvas, büfenin kepenklerini aralayarak içeri girdi. Arvas, büfe içinde bulunan, piyasa değeri 45 bin lira olan 1108 paket sigara ve kasada bulunan 92 lirayı çalarak büfeden çıktı.

Karaman'da büfeden 45 liralık sigara çalan şahıs yakalandı VİDEO



ÜZERİNDEN 92 LİRA MADENİ PARA ÇIKTI

Bu sırada mahallede şüpheli kişiler olduğu yönünde polise ihbar yapıldı. Bölgeye sevk edilen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini görünce elindeki eldivenleri atarak kaçan şüpheliyi takibe başladı.

Kısa süreli kovalamacanın ardından Arvas, polis tarafından yakalandı. Mert Arvas’ın yapılan üst aramasında 92 lira madeni para bulundu.

KENDİSİNE YARDIM EDEN KİŞİ, KAMERADAN TESPİT EDİLDİ

Mert Arvas’tan şüphelenen polis, sorguya aldı. Mert Arvas’ın sorgusu devam ederken bölgede bulunan büfeden hırsızlık yapıldığı ihbarı geldi.

Ekiplerin güvenlik kamerası incelemelerinin ardından hırsızlık olayını Arvas’ın gerçekleştirdiği ve Burhan B.'nin de ona yardım ettiği belirlendi.

1108 PAKET SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Çalınan sigaraların bölgeye yakın alanda gizlendiği ihtimali üzerinde duran polis, yaptığı çevre araştırmasında boş arsada 4 büyük kutu içinde 1108 paket sigarayı ele geçirdi.

TUTUKLANDI

Emniyette sorgusu tamamlanan Mert Arvas, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis olayın ardından kaçan Burhan B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.











