Karaman'da büfenin kilidini kırıp, hırsızlık yaptılar

İzledikleri bir videodan kilit kırma yöntemini öğrenen 3 hırsız, girdikleri büfeden 4 bin 500 lira değerinde sigara ve çeşitli malzemeler çaldı. Yakalanan zanlılar, mahkemece serbest kaldı.

Karaman’ın Osman Gazi Mahallesi'ndeki büfesine gelen İbrahim Akbıyık, asma kilidin kırık olduğunu fark etti.

Akbıyık, içeri girdiğinde ise 4 bin 500 lira değerinde sigara ve çeşitli malzemelerin çalındığını belirledi.

300 SAATLİK KAYIT TARANDI

Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık anına ait güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkarak çalışma başlattı.

Ekipler, büfenin çevresi ile şüphelilerin kaçış güzergahlarındaki güvenlik ve MOBESE kamera kayıtlarından oluşan yaklaşık 300 saati aşkın görüntüleri tek tek incelendi.

AYNI KIYAFETLE FOTOĞRAF

Ardından belirlenen eşkaller, sosyal medyada araştırıldı.

Eşkale uyan kişilerden Hasan Ali K.'nin olay günü giydiği kıyafetle, fotoğraf çekinip paylaştığı belirlendi. Ardından Hasan Ali K. (24), Yılmaz A. (19) Karaman'da, gözcülük yapan Koray K. (19) de Mersin'in Mut ilçesinde gözaltına alındı.

KİLİT KIRMA YÖNTEMİNİ İNTERNETTEN ÖĞRENDİLER

Çevrelerinde 'Maskeli Üçler' diye tanınan ve gözaltına alınan 3 hırsız, yapılan sorgulamalarında suçlarını itiraf etti.

Şüphelilerden Hasan Ali K. ifadesinde, ''Olay günü arkadaşlarım Yılmaz A. ve Koray K. ile sosyal medya uygulamasından videolar izliyorduk. Videoları izlerken açık ağızlı anahtarla, asma kilidin kısa süre içerisinde nasıl kırıldığını öğrendik. Daha sonra mahallemizde bulunan büfeye giderek videoda izlediğimiz yöntemle büfenin kilidini kırdık." dedi.

SERBEST KALDILAR

3 hırsız, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri mahkemece, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.