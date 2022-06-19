Park halindeki minibüsü çaldıkları belirlenen Mazhar A. ile Mehmet C., aracın içinde yakalandı. Daha öncede araç çalan şüphelilerin, yakıt bitince terk ettikleri ortaya çıktı.

Karaman’da Cumhuriyet Mahallesi 707 Sokak’ta, 13 Haziran günü, Mehmet P. isimli şahıs sabah işe gitmek için evden çıktığında minibüsünün çalındığını fark etti.

İhbar üzerine polis ekipleri, bölgedeki 50 güvenlik ve kent güvenlik yönetim sistemi (KGYS) kayıtlarını inceledi.

DHA’nın haberine göre; şüpheli olduğu belirlenen Mazhar A.’nın yakalanması için çevre illerdeki polis ve jandarma ekipleri ile irtibata geçildi.

Minibüs içinde yakalandılar

Yapılan araştırma sonucu Mazhar A.'nın minibüsle Konya'nın Karatay ilçesindeki sanayi sitesinde olduğu saptandı.

Mazhar A. ve arkadaşı Mehmet C., minibüs içinde yakalandı. Minibüs sahibine teslim edildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Karaman Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Karaman'da, çaldıkları minibüsün içerisinde yakalandılar ViDEO

Otomobil ve kamyonet çaldılar, yakıt bitince terk ettiler

Şüphelilerin daha önce de 2 otomobil ile 1 kamyoneti çaldıkları, yakıtları bitince de terk ettikleri ortaya çıktı. Mazhar A. ve Mehmet C. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri mahkemede adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.