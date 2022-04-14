Karaman'da çıkan hortum demir çatıları uçurdu

Sabah saatlerinde başlayan şiddetli fırtınayla birlikte oluşan hortum, tonlarca ağırlıktaki çardağın çatısını yerinden söktü.

Karaman'da bulunan Göztepe köyünde öğleden sonra başlayan şiddetli fırtınayla birlikte bir anda oluşan hortum, tonlarca ağırlıktaki çardağın demir çatısını yerinden söktü.

Sökülen çatı, 20 metre ileriye uçtuktan sonra yüksek gerilim hattına takılarak ekin tarlasına düştü.

Uçan çardak kullanılamaz hale geldi

Çıkan hortumda çardağın yanında bulunan patoz makinesi de devrildi. Kimsenin yaralanmadığı hortumda çatısı uçan çardak kullanılamaz hale geldi.

"Çok şükür kimseye bir şey olmadı"

Uçan çatının enkazını bulunduğu yerden kaldırmaya başladığını söyleyen çiftlik sahibi Osman Altay, "Pazartesi günü ikindi saatlerinde şiddetli esen rüzgarın ardından bir anda hortum oluştu. Oluşan hortum daha sonra evin bitişiğinde bulunan tonlarca ağırlığındaki çardağın çatısını yerinden sökerek 20 metre ileriye attı. Uçan çatı yüksek gerilime çarparak ekin tarlasına düştü. Hortumun tonlarca ağırlığındaki çatıyı yerinden sökerek uçurmasına çok şaşırdık. Çok şükür ki kimseye bir şey olmadı. Sadece zarar var." dedi.

Altay, olayın duyulmasının ardından Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ile birlikte Ziraat Odası Başkamı Mehmet Bayram ve AFAD yetkililerin buraya gelerek incelemelerde bulunduklarını da söyledi.