Karaman’da cinayet: 17 yaşında katil oldu

Karaman’da cinayet: 17 yaşında katil oldu

Daha önceden kavga ettiği aynı yaştaki arkadaşı berber kalfasını çıkan tartışmada 9 yerinden bıçaklayarak öldüren katil zanlısı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Karaman’ın Piri Reis Mahallesi 675 Sokak'ta A.A. (17), daha önce kavga ettiği arkadaşı Samet Arpagünü (17) ile yolda karşılaştı.

İki arkadaş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. A.A., kavgada Arpagünü'yü vücudunun 9 yerinden bıçakladı.

KURTARILAMADI

Kanlar içinde kalan Arpagünü, ihbar üzerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Olay yerinden kaçan A.A. ise kısa sürede polis tarafından yakalandı.

TUTUKLANDI

A.A'nın ilk ifadesinde “Samet ile daha önce de kavga etmiştik. Yolda karşılaşınca aramızdan yeniden tartışma çıktı” dediği öğrenildi.

A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.