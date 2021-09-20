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    Karaman’da cinayet: 17 yaşında katil oldu

    Daha önceden kavga ettiği aynı yaştaki arkadaşı berber kalfasını çıkan tartışmada 9 yerinden bıçaklayarak öldüren katil zanlısı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
    • DHA
    • 20.09.2021 - 14:39
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    Karaman’da cinayet: 17 yaşında katil oldu

    Karaman’ın Piri Reis Mahallesi 675 Sokak'ta A.A. (17),  daha önce kavga ettiği arkadaşı Samet Arpagünü (17) ile yolda karşılaştı.

    İki arkadaş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.  A.A., kavgada Arpagünü'yü vücudunun 9 yerinden bıçakladı.

    KURTARILAMADI

    Kanlar içinde kalan Arpagünü, ihbar üzerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

    Olay yerinden kaçan A.A. ise kısa sürede polis tarafından yakalandı.

    Karaman’da cinayet: 17 yaşında katil oldu #1

    TUTUKLANDI

    A.A'nın ilk ifadesinde “Samet ile daha önce de kavga etmiştik. Yolda karşılaşınca aramızdan yeniden tartışma çıktı” dediği öğrenildi.

    A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

    Karaman’da cinayet: 17 yaşında katil oldu #2

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