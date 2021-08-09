Karaman’da dolu yağışı nohut ekili alanlara zarar verdi

Aniden yağan dolu, nohut ekili alanlara zarar verdi. Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, 3-4 bin dekarın zarar gördüğünü açıkladı.

Karaman’da etkili olan dolu yağısı, merkeze bağlı 11 köy ve bir belde de başta nohut ekili alanlar olmak üzere tarım arazilerine zarar verdi.

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, doludan zarar gören arazilerde incelemelerde bulundu.

“NOHUTLARIN TOPLANMA ŞANSININ KALMADIĞINI BİZZAT GÖRDÜK”

Çiftçilerden bilgi almasının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Mehmet Bayram, yaşanan kuraklıktan sonra çiftçilerin ürünlerini dolu ve ardından sel vurduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Dolu ve sel felaketini yaşayan köylerimizin muhtarları ile yaptığımız görüşmede, yaklaşık 3-4 bin dekar nohut ekili arazinin büyük ölçüde zarar gördüğü bilgisini aldık. Bizler de zarar gören arazilerde yaptığımız incelemede hiçbir şekilde nohutların toplanma şansının kalmadığını bizzat gördük. Bizler devletimizin doludan zarar gören çiftçilerimize yardım etmesini bekliyoruz.”





“ÇİFTÇİMİZ YAŞANAN DOLUYLA İYİCE ZORA DÜŞMÜŞTÜR”

Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile hemen görüşmeler yaptıklarını belirten Bayram, “Müdürlüğümüz zarar gören arazilerde vakit kaybetmeden hasar tespit çalışması yapacaklarını bizlere ilettiler. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra gerekli raporlar hazırlanacak ve bu raporları yetkililere ulaştıracağız. Kuraklıktan dolayı zor bir yıl geçiren çiftçimiz, yaşanan doluyla iyice zor duruma düşmüştür.” sözlerini kaydetti.