Karaman'da dövülen kişi hayatını kaybetti

Baraj kenarında bulunarak hastaneye kaldırılan Ali Beke Altun, kurtarılamadı.

Karaman'da baraj gölü kenarında bir kişi, hareketsiz şekilde görüldü.

Saat 04.15 sıralarında merkeze bağlı Dereköyü yakınlarında bulunan Fisandun Barajı kenarında meydana gelen olayda baraj gölünün yanından geçen vatandaşlar, yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi fark edip, durumu jandarmaya bildirdi.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan 28 yaşındaki Ali Beke Altun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Jandarma, olay yeri inceleme ekipleri ise Ali Beke Alan'ın bulunduğu bölgede detaylı inceleme yaptı.

Jandarma, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.