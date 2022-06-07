Petrol
121.08
1.31%
Euro
17.9992
1.45%
Dolar
16.7523
1.08%
Altın
998.22
1.78%
Borsa
2648
0.00%
Bitcoin
525.499
0.79%
BTXN Coin
11.23
-4.66%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 20 C

    Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

    Karaman'da, uyuşturucu ticareti yapan şebekeye yönelik 'Dayı' adı verilen operasyonun 3'üncü dalgasında, 5 kişi tutuklandı.
    • 07.06.2022 - 21:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

    Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Timleri kente eroin ve metamfetamin getirip satan şebeke olduğu bilgisini aldı.

    6 ay süren teknik ve fiziki çalışma sonucu şebekenin sözde Karaman yöneticisi Ramazan Y. için ‘Dayı’ kod adını kullandıkları, gelen müşterilerle şebeke üyelerinin ‘dayı’ diye seslendiklerini belirledi.

    İlk operasyonda 12 kişi tutuklandı

    Polis de bunun üzerine şebekeye yönelik 24 Mayıs’ta sabaha karşı ‘Dayı’ operasyonunu düzenledi. Gözaltına alınan 18 kişiden, aralarında Ramazan Y.’nin de bulunduğu 12’si tutuklandı, 6’sı da serbest bırakıldı.

    İkinci dalga operasyonda 6 kişi tutuklandı

    Polis, 31 Mayıs’ta operasyonun 2’nci dalgasını gerçekleştirdi. Gözaltına alınan 9 kişiden 6’sı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda; çeşitli miktarlarda metamfetamin, eroin, esrar, ruhsatsız av tüfeği ve tabancanın yanı sıra uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 6 bin 815 TL ele geçirildi.

    Üçüncü dalga operasyonda 5 kişi tutuklandı

    AA'nın haberine göre, polis bugün de şafak vakti operasyonun 3’üncü dalgasında, aralarında kadınların da bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde aramaların sürdüğü belirtildi.

    Karaman da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı #1

    Karaman da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı #2

    Karaman da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı #3

    Karaman da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı #4

    Karaman da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı #5


    İlginizi Çekebilir

    Uşak'ta alıkonulan genç kızı polisler kurtardı
    3. Sayfa

    Uşak'ta alıkonulan genç kızı polisler kurtardı

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Umut Bozok: Galatasaray'la ilgili ciddi bir şey yok
    Transfer dosyası

    Umut Bozok: Galatasaray'la ilgili ciddi bir şey yok

    Görüş Bildir