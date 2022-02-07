Karaman'da eski damattan bıçaklı saldırı

Yolda yürüyen 65 yaşındaki adam, karşılaştığı eski damadı ve kardeşi tarafından dövülerek bacağından bıçaklandı.

Karaman'ın İmaret Mahallesi'ne bağlı İmaret Caddesi'nde eski damadı Akif Y. ve onun kardeşi Halit Y. ile karşılaşan Ahmet G. arasında tartışma çıktı.

DARBEDİLİP BIÇAKLANDI

Tartışmanın büyümesiyle Akif Y. ve Halit Y., Ahmet G.'yi dövüp, sol bacağından da bıçakla yaraladı. Ahmet G., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ahmet G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Polis, kaçan Akif Y. ve kardeşi Halit Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.