Karaman'da 'eski sevgili' kavgası: 4 yaralı

Ömer S. ve 3 akrabası, kız arkadaşının eski sevgilisi ve arkadaşları tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Karaman'da yaşayan Ömer S., Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan kız arkadaşı E.B.'nin evinin önünde gitti. Ömer S., o sırada kız arkadaşının eski sevgilisi olan Arif A. ile karşılaştı.

Karşılaşmanın ardından ikili arasında tartışma yaşandı. Daha sonra ise Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda buluşmak üzere sözleştiler.

4 KİŞİ BIÇAKLANDI

Ömer A., parka, kuzenleri Muhammet S., Mahmut S. ve amcası Vahdettin S. ile birlikte gitti. Kısa süre sonra gelen Arif A. ve arkadaşları, Ömer S. ile amcası ve 2 kuzenine bıçaklarla saldırdı. Saldırıda, Ömer S., Muhammet S., Mahmut S. ve Vahdettin S. çeşitli yerlerinden yaralandı.

Saldırganlar ise geldikleri araçlarla kaçtı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.