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    Karaman'da husumetlisi ile karşılaşan genç silahla vuruldu

    Pastaneye gittiği sırada husumetlisi tarafından silahla vurulan şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • İHA
    • 31.08.2021 - 16:08
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    Karaman'da husumetlisi ile karşılaşan genç silahla vuruldu

    Karaman'ın Cedit Mahallesi'nde cadde üzerindeki pastaneye öğle saatlerinde  poğaça almak için giden 27 yaşındaki genç, husumetlisi tarafından silahla vurularak yaralandı.

    Omuzuna ve ayak bileğine isabet eden kurşunla yere yığılan genci gören vatandaşlar, olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    TEDAVİ ALTINA ALINDI

    Yaralı şahıs, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

    Karaman'da husumetlisi ile karşılaşan genç silahla vuruldu VİDEO


    Karaman da husumetlisi ile karşılaşan genç silahla vuruldu #1

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Polisin, kaçan şüpheli şahsın kimliğini güvenlik kamerası görüntülerinden tespit etmesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Karaman da husumetlisi ile karşılaşan genç silahla vuruldu #2

    Karaman da husumetlisi ile karşılaşan genç silahla vuruldu #3

    Karaman da husumetlisi ile karşılaşan genç silahla vuruldu #4

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