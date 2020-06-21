Karaman'da iki araç çarpıştı: 2 yaralı

İki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Karaman'ın Külhan Mahallesi'ne bağlı 1. İstasyon Caddesi üzerinde, Ü.B.'nin kullandığı 07 GLH 37 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 70 DK 986 plakalı otomobil çarpıştı.

SÜRÜCÜLERDEN BİRİ KAÇTI

Çarpışmanın etkisiyle 07 GLH 37 plakalı otomobil kaldırımdaki trafik ışığını yıkıp bir iş yerinin cam çerçevesine çarparak durabildi. 70 DK 986 plakalı otomobil sürücüsü ise plakasıyla birlikte ön tamponunu olay yerinde düşürerek uzaklaştı.

2 YARALI

Kazada, 07 GLH 37 plakalı araç sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan A.N. (22) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

KAÇAN SÜRÜCÜNÜN ARACI BULUNDU

Polis kazadan sonra uzaklaşan otomobili olay yerinde düşürdüğü plakasından yola çıkarak 200 metre ilerideki bir sokak içerisinde terk edilmiş halde buldu.

Otomobil yapılan incelemenin ardından çekiciyle otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.