Karaman'da iki yaşlı, yumruklarla kavga etti

Karaman'da iki yaşlı, yumruklarla kavga etti

"Ne bakıyorsun" tartışması kavgaya dönüşünce, yaşlılardan biri hastanede diğeri karakolda gözünü açtı.

Karaman'ın Tahsin Ünal Mahallesi’ndeki Atatürk Parkı’nda oturan 80 yaşındaki İ.Ş. ve 65 yaşındaki Z.K. arasında, bir anda "ne bakıyorsun" tartışması çıktı.

Herkesin gözleri önünde yaşanan tartışma, bir anda kavgaya dönüştü.

POLİS ZOR AYIRDI

Z.K. tarafından suratına aldığı yumruk darbesi ile neye urğadığını şaşıran İ.Ş. yere düştü, yüzü kanlar içerisinde kaldı.

Birbirleri ile kavga eden yaşlı adamları çevredekiler ve polis zor bir şekilde ayırabildi.

Karaman'da iki yaşlı, yumruklarla kavga etti - VİDEO



BİRİ TABURCU BİRİ SERBEST

Tedavi görmek üzere ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İ.Ş. taburcu olurken, darbeden Z.K. ise polis merkezinde ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.