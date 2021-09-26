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    Karaman’da işçi minibüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

    Elma işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında yabancı uyruklu 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 26.09.2021 - 14:11
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    Karaman’da işçi minibüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

    Karaman’ın Ayrancı ilçesinde D.B. idaresindeki elma işçilerini taşıyan servis minibüsü, bahçe yolunda giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

    1 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

    Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde işçilerden yabancı uyruklu Casım El Sice (60) olay yerinde hayatını kaybetti.

    Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden işçinin cesedi ise otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

    20 YARALI TEDAVİ GÖRÜYOR

    20 yaralıdan 8’i Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine, diğer yaralılar ise Ayrancı Entegre Hastanesi ile Konya’nın Ereğli Devlet Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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