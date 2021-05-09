Karaman’da itfaiye eri, itfaiye aracının altında kaldı

Geri manevra yapan itfaiye aracının altında kalan itfaiye eri yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Karman’da Hamidiye Mahallesi'ndeki Yangın Müdahale Merkezi'nin bahçesinde, Ş.K. idaresindeki itfaiye aracı geri manevra yaptığı sırada aracın arkasında bulunan itfaiye eri Mehmet Kumlu'yu fark edemedi.

Kumlu, aracın çarpması ile yere düştükten sonra aracın altında sürüklendi.

Çevredeki itfaiye erlerinin uyarıları ile araç durduruldu.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Kumlu’yu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet Kumlu, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, kazanın gerçekleştiği bahçede incelemede bulundu.

SOSYAL MEDYADAN DESTEK VERMİŞTİ

Karaman Belediyesi İtfaiye Yangın Müdahale Merkezi'nde yıllardır görev yapan Mehmet Kumlu, koronavirüs ile mücadele eden tüm kamu kuruluşlarına sosyal medya hesabından itfaiyede görevli arkadaşlarıyla birlikte seslenerek teşekkür etmiş, şu sözleri kaydetmişti:

"Son zamanlarda insan hayatını tehdit eden korona virüsü ile mücadele eden askerlerimizi, sağlıkçılarımızı, polislerimizi ve 24 saat hizmet veren kurum ve kuruluşların hepsini alkışlıyoruz."